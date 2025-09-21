PiS jest na politycznej wojnie z Konfederacją o głosy wyborców, a może to tylko teatr, a partie są na siebie skazane? Czy PiS wywiera presję na Pałac Prezydencki ws. zaostrzenia stanowiska wobec rządu Donalda Tuska? Czy po ewentualnym powrocie do władzy PiS jest gotowe odebrać Rosjanom teren ambasady w Warszawie? M.in. o to Tomasza Terlikowski zapyta posła PiS Pawła Jabłońskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy!

Paweł Jabłoński, poseł PiS, były wiceszef MSZ / Mikołaj Poruszek / RMF24

Za nami kolejny gorący tydzień w polityce. Od wielu tygodni jesteśmy świadkami wymiany ostrych słów między prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim a jednym z liderów Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Dlaczego ugrupowania, które być może będą na siebie skazane przy tworzeniu rządu w przyszłości, są na politycznej wojnie? A może to tylko teatr?

W rozmowie zapytamy, jak w środowisku PiS obserwują współpracę Pałacu Prezydenckiego z rządem Donalda Tuska przy okazji rosyjskiej prowokacji z dronami. Czy to ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wywarło presję na zaostrzenie stanowiska wobec rządu po kilku dniach zgodnej współpracy?

W rozmowie nie zabraknie pytania o postulat PiS ws. odebrania Rosjanom terenu ambasady w Warszawie. Czy po ewentualnym powrocie do władzy PiS jest gotowe spełnić zapowiedź, pomimo konwencji wiedeńskiej, która nie przewiduje, by dane państwo mogło wywłaszczyć inne państwo z terenu swojej ambasady?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy w poniedziałek tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

