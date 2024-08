W czym lepsze jest CPK rządu Donalda Tuska od koncepcji poprzedniego rządu? Czy Polska w 100 minut to chwyt reklamowy? Do jakich miast zgodnie z zapowiedziami dojedziemy pociągiem w 100 minut z Warszawy? Czy połączenia kolejowe między mniejszymi miastami będą rozwijane? I na których trasach pociągi rozpędzają się do 320 km na godzinę? Te pytania zadamy Piotrowi Malepszakowi - wiceministrowi infrastruktury, który będzie gościem Piotra Salaka w środowej Porannej rozmowie w RMF FM.