"Układ zamknięty rządzi dziś Polską, a kłamstwa jego szefa mają na celu zlikwidowanie największej partii opozycyjnej w Polsce"- napisał b. premier Mateusz Morawiecki w reakcji na piątkową konferencję premiera Donalda Tuska.

Mateusz Morawiecki / Shutterstock

Jest reakcja byłego premiera na słowa obecnego. Dzisiaj na konferencji prasowej Donald Tusk mówił o rozliczaniu rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Szef rządu poinformował m.in., że do tej pory, w sprawie rozliczeń poprzedniej władzy, postawiono zarzuty 62 osobom, do prokuratury skierowano 149 zawiadomień, działania Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone są w 90 jednostkach, postępowania dotyczą 100 mld zł, a kwota do zwrotu na ten moment to ponad 5 mld zł.

Tusk użył w trakcie konferencji sformułowania "układ zamknięty z patronatem czołówki PiS" i wyjaśnił, że ma na myśli "wykorzystywanie środków publicznych, całych urzędów, pracowników w kampanii wyborczej na rzecz partii wówczas rządzącej".

Jeszcze w trakcie konferencji premiera, Mateusz Morawiecki napisał na platformie X, że "układ zamknięty rządzi dziś Polską, a kłamstwa jego szefa mają jeden cel: Zlikwidować największą partię opozycyjną w Polsce i przykryć kwestię likwidacji CPK, atomu czy horrendalnych podwyżek, które wydrenują kieszenie obywateli".

"Z obsesją idzie się do lekarza, a nie do władzy" - dodał b. szef rządu.