"Wygląda na to, że będzie duża presja na prezesa Dawtony i zakładam, że w jakiejś formie nastanie odzyskanie, jeszcze nie wiem w jakiej, bo to są kwestie prawne. Najlepiej byłoby gdyby unieważnić tę transakcję, ale nie wiem, czy będzie zgoda właściciela na taką propozycję" - mówił odnośnie działki pod CPK Ryszard Petru, kandydat na przewodniczącego Polski 2050 w Porannej rozmowie w RMF FM. Jak zaznaczył polityk, na dniach powinna być informacja, kto brał udział w sprzedaży tej działki.

Ryszard Petru podkreślił w Porannej rozmowie RMF FM znaczenie inwestycji. Jak zaznaczył, mało która działka ma taki przyrost wartości. Nie wierzę w to, żeby tylko cztery osoby były w to zaangażowane - dodał, odnosząc się do wczorajszych informacji o zwolnieniach w KOWR.

Potrzebny jest dużo głębszy audyt. Dobrze, że minister rolnictwa taki zapowiedział i dobrze by było, gdyby ten audyt szybko pokazał się publicznie - przekazał gość Tomasza Terlikowskiego.

Zbyt wolno to wszystko się tam działo, zbyt późno się o tym dowiedzieliśmy. Natomiast praprzyczyna problemu polega na tym, że sprzedano działkę, której nie powinno się sprzedać. Co więcej, której nie wolno było sprzedawać ze względu na definicję chociażby tego cieku wodnego, ktoś to celowo zmienił, żeby taka transakcja mogła mieć miejsce - wyjaśnił Petru.

