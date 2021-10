"To kolejny etap sporu, bo dyskusje toczą się od 6 lat. Temat - nic nowego" – mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał wyższość Konstytucji RP nad prawem Unii Europejskiej. "Prawo konstytucyjne wyprzedza prawo unijne" – dodaje gość Porannej rozmowy w RMF FM – "Powtórka tego samego. Znowu będziemy mieć demonstracje przeciwko polexitowi, znowu ma być referendum ogłaszane przez Donalda Tuska”.

Paweł Jabłoński: Polexit? "Opozycja powtarza to co trzy miesiące"

Głosy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, Jabłoński bagatelizuje. "Opozycja powtarza to średnio co trzy miesiące" - stwierdza. I dodaje, że "takich emocji nie było w żadnym innym kraju, w którym tego rodzaju orzeczenia zapadały". W tym kontekście wymienia Niemcy, Danię, Czechy i Francję.

Wiceszef MSZ jest przekonany, że mimo orzeczenia TK Polska dostanie pieniądze z Brukseli na Krajowy Plan Odbudowy. "Dostaniemy te pieniądze. Będzie to wymagało bardzo intensywnych rozmów" - stwierdza gość Roberta Mazurka. Wstrzymywanie wypłaty nazywa "elementem presji politycznej". "Gwarantuję, że te rozmowy doprowadzą do osiągnięcia pozytywnego (rezultatu - red.)" - zapewnia Paweł Jabłoński.

Robert Mazurek: Dzień dobry. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński zawitał do nas.

Paweł Jabłoński: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.

Czy wyrok Trybunału wczorajszy to początek naszej wojny z Unią Europejską? Wojny, której być może nie chcecie, ale którą będziecie mieli.

Na pewno nie początek, jeśli w ogóle mówimy o wojnie czy sporze. Dyskusje różne, ostre i mniej ostro, się toczy od 6 lat, więc nie początek. Pewien etap, kolejny etap, ale znowu nic jakościowo z tak bardzo nowego, przecież temat "czy prawo konstytucyjne wyprzedza traktaty międzynarodowe" jest omawiany od dłuższego czasu i nawet 3 miesiące temu w lipcu mieliśmy na identycznej zasadzie wyrok Trybunału, więc powtórka tego samego, znowu będziemy demonstracje przeciwko polexitowi, znowu jakieś referendum ogłaszane przez Donalda Tuska.

Referendum nie, ale rzeczywiście demonstracja będzie. Pan mówi, że to jest nowy etap wojny...

Nowy etap sporu. Spór prawny polega na tym, że jeżeli mówimy o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego to te Trybunały się czasami ze sobą nie zgadzają. Trybunału Konstytucyjnego, nie tylko polskiego, żeby była jasność.

Panie ministrze, zdaje się, że to przechodzi na zupełnie inny poziom. To nie jest dyskusja prawników. To jest dyskusja polityków i nie tylko polityków. Prof. Andrzej Zoll mówi, że to jest niezwykle niszczące orzeczenie, zbliżyliśmy się do wyjścia z Unii Europejskiej. No i to są słowa, które w inny sposób, czasem dużo ostrzejszy, powtarzają inni prawnicy. Opozycja już jest pewna - wy chcecie wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej.

Opozycja powtarza średnio co 2-3 miesiące. Polscy prawnicy, którzy mają opozycyjne nastawienie, też o tym mówią. Natomiast tego rodzaju emocji nie było, o ile dobrze pamiętam, w żadnym innym kraju, w którym tego rodzaju orzeczenia zapadały. Takie rzeczy mieliśmy w Niemczech w zeszłym roku, mieliśmy wcześniej w Danii, w Czechach, w tym roku we Francji. Rada Stanu francuska powiedziała, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ingeruje w konstytucyjny porządek i nie należy implementować jego wyroku. Francja zdaje się zostaje w Unii Europejskiej, chyba nie zamierza wychodzić.

Panie ministrze, za każdym razem było najpierw orzeczenie, później TSIE, Komisja Europejska groziła Francuzom, Niemcom też groziła palcem, może rzeczywiście nieco mniej widowiskowo niż nam, ale tutaj sprawa jest inna. Przecież komisarz unijny do spraw gospodarki Paolo Gentiloni już wcześniej mówił, że polskie władze wiedzą, że w dyskusji o Krajowym Planie Odbudowy chodzi również kwestię nadrzędności prawa unijnego i konsekwencje tego zagadnienia dla polskiego planu odbudowy. Innymi słowy, przestrzegał na początku września, że jeżeli przyjmiemy takie orzeczenie, to pieniędzy nie będzie.