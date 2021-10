"Nie traktuję pani Przyłębskiej poważnie ani orzeczeń Trybunału Julii Przyłębskiej. Ewidentnie jest to zagranie do wewnątrz, by pokazać, że Polska nie musi spełniać jakichkolwiek postanowień instytucji unijnych" - tak były poseł, a obecnie szef Instytutu Myśli Liberalnej Ryszard Petru skomentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. wyższości prawa krajowego nad unijnym. "To może być podobnie jak z Turowem - przez lata możemy udawać, że prawo europejskie nie działa, a na końcu za to trzeba będzie zapłacić karę" - dodał były lider Nowoczesnej. "Jest mi wstyd za Polskę, że mamy sytuację, w której Polska wraca do wizerunku kraju nieodpowiedzialnego, warcholskiego, który, mimo że jest w rodzinie europejskiej, pokazuje, że w każdej chwili może wyjść" - podkreślał gość RMF FM. "Chaos prawny, z którym mamy do czynienia, zostanie jeszcze bardziej pogłębiony. Teraz już trudno wyobrazić sobie dalej idące kroki w stronę Polexitu" - ocenił drugi gość rozmowy - prof. Piotr Bogdanowicz z Katedry Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wideo youtube

PiS chce mieć prawo po swojej stronie, wrócić do systemu, który był w PRL-u - ocenił gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM Ryszard Petru, komentując dzisiejszy wyrok TK. To na pewno psuje nam relacje z Unią Europejską, na pewno nie jest korzystne dla Polski. Robią to tylko na potrzeby wewnętrzne i na potrzeby utrzymania władzy - analizował.



To orzeczenie jest w sposób rażący niezgodne z prawem UE. powinno być pomijane przez sądy dokonujące oceny powołań sędziów przez neoKRS czy innych reform wymiaru sprawiedliwości. Z perspektywy prawa UE dzisiaj nic się nie wydarzyło poza jedną bardzo przykrą rzeczą - rażącym naruszeniem tego prawa - tak prof. Piotr Bogdanowicz z Katedry Prawa Uniwersytetu Warszawskiego komentował w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dzisiejszy wyrok TK. Pytany o skutki decyzji TK, jakie mogą odczuć wszyscy Polacy, odparł: "Nie wykluczam, że sędziowie będą odraczać rozprawy, zawieszać postępowania z takim argumentem, że będą chcieli zastanowić się nad skutkami tego orzeczenia".

Od kilkudziesięciu miesięcy mówimy, że doszliśmy do ściany, sięgnęliśmy dna. Okazuje się, że ściana się ciągle przesuwa, ciągle od strony dna ktoś puka - komentował prof. Bogdanowicz.



Zakaz handlu w niedziele ogranicza wolność gospodarczą, ogranicza możliwości zarobkowania, niszczy polskie, małe sklepy i sprzyja dyskontom - mówił w internetowej części Popołudniowej Rozmowy w RMF FM Ryszard Petru - były poseł, a obecnie szef Instytutu Myśli Liberalnej. Tu chodzi o wolność gospodarczą - podkreślał Petru. Jeżeli "Solidarność" nie chce kupować w niedziele, to niech nie kupuje. Pamiętajmy o tym, że oni dbają tylko o związkowców, a nie myślą o tych, którzy w związkach zawodowych nie są - dodał.

Zdaniem naszego gościa jest to "niepotrzebny zakaz, który i tak można ominąć". W zeszłym tygodniu jako Instytut przekazaliśmy senatorom ustawę, która przywraca wolny handel w niedziele. Mam nadzieję, że niedługo stanie się projektem senackim - mówił Petru. Do Senatu trafił też projekt uszczelniający przepisy tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem, pracować w niedzielę będą mogły tylko te sklepy, których przychody z tych usług będą stanowić 50 proc. całkowitych dochodów danego sklepu.

Piotr Salak: W naszym warszawskim studiu Ryszard Petru, były lider i założyciel Nowoczesnej, dzisiaj szef Instytutu Myśli Liberalnej.

Ryszard Petru: Dzień dobry.

Zaraz z panem porozmawiamy. Teraz połączymy się z panem profesorem Piotrem Bogdanowiczem, który jest z nami online. Musimy się odnieść do tego, co dzisiaj orzekł Trybunał Konstytucyjny. Co to orzeczenie oznacza, panie profesorze?

Piotr Bogdanowicz: Moim zdaniem nie oznacza nic. Moi zdaniem to orzeczenie jest w sposób rażący niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Powinno być pomijane przez sądy dokonujące oceny powołań sędziów przez neoKRS czy innych reform wymiaru sprawiedliwości. Z perspektywy prawa UE dzisiaj nic się nie wydarzyło poza jedną bardzo przykrą rzeczą - rażącym naruszeniem tego prawa.

Panie profesorze? Co to oznacza dla sędziów w praktyce? Jak to będzie teraz wyglądało?

W praktyce chaos prawny, z którym mamy do czynienia, niestety jeszcze bardziej zostanie pogłębiony. Nie ma absolutnie żadnego przypadku (w tym - przyp. red.), że orzeczenie TK, które było kilkukrotnie przekładane, zostało wydane dzień po fundamentalnym wręcz orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE, który daje bardzo mocną podstawę do podważenia powołań sędziów Sądu Najwyższego - nie tylko Izby Dyscyplinarnej, ale także innych izb. Z perspektywy sędziów, którzy będą dalej przestrzegać prawa UE, to orzeczenie nie zmieni nic w tym zakresie, że będzie po prostu pomijane. Natomiast dla innych sędziów, którzy będą bali się stosować bezpośrednio prawo unijne - przypomnijmy sobie, że wciąż obowiązuje ustawa kagańcowa, w stosunku do której TSUE wydał zabezpieczenie, ale ona formalnie prawem jest... Będą sędziowie, którzy pewnie będą bali się stosować bezpośrednio prawo Unii Europejskiej. Z ich perspektywy ta sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Trudno jednocześnie sobie wyobrazić, żeby ci sędziowie mogli stosować dzisiejsze orzeczenie TK.

Wkrótce pełny tekst rozmowy