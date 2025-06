Polska powinna zamknąć granicę z Niemcami w związku z sytuacją na naszej zachodniej granicy? A może to politycy PiS i Konfederacji histeryzują, jak sugeruje szef MON Tomasz Siemoniak? Jaką strategię wobec umowy UE z krajami Mercosur powinna przyjąć Polska? Czy PiS po ewentualnym powrocie do władzy powróci do tematu reparacji wojennych od Niemiec? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF Beatę Szydło, europoseł PiS, byłą premier. Zapraszamy!