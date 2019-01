"Kaczyński sprywatyzował państwo" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Sławomir Neumann - szef klubu Platformy Obywatelskiej pytany o "taśmy Kaczyńskiego". "Przez lata pokazywał się jako człowiek, który nie interesuje się pieniędzmi zupełnie. Okazuje się, że on dzisiaj jest dysponentem ogromnego majątku" - dodał.

Taśmy są poważną sprawą. To, co mówi Jarosław Kaczyński, odziera go z paru mitów, które starał się budować jako polityk. Z tej krystalicznej uczciwości - stwierdził szef klubu Platformy Obywatelskiej w rozmowie z RMF FM. Rodzina już go poznała i wie, że to nie jest człowiek, który uczciwie dotrzymuje słowa - podkreślił.

Gość: Sławomir Neumann





Miał być duży przytup w sprawie taśm, na razie trochę mniejszy. Zobaczymy czym to się skończy. Czy ABW powinno wkroczyć do redakcji gazety wyborczej i zabrać laptopy dziennikarzom, którzy mają paserskie taśmy?

Myślę, że jeżeli ABW ma się czymś zając to pilnowaniem bezpieczeństwa państwa.

Jak to, a w 2014 ABW wchodziło do redakcji Wprost i wtedy mówiliście, że to słuszne, że tak się dba o bezpieczeństwo państwa.

My potrafimy wnioski wyciągnąć. To nie było słuszne i nie było to dobre. Natomiast też wiemy, że ABW.

Ale gdyby teraz ABW wkroczyło do Gazety Wyborczej, to by Bruksela wprowadziła w Polsce stan wojenny.

Panie redaktorze, ja myślę, że te taśmy o czymś poważniejszym mówią. Można sobie dworować z tego.

Nie ja teraz dworuje sobie z drobnej hipokryzji.

Taśmy są poważną sprawą. to co mówi Jarosław Kaczyński, to odziera go z paru takich mitów, które starał się budować jako polityk. Z tej krystalicznej uczciwości, z tego...

Jak to, przecież on mówi, że na wszystko musi mieć fakturę, ze musi mieć papiery, żeby wszystko uczciwie robić.





