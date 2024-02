Gościem środowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Porozmawiamy między innymi o tym czy Monika Pawłowska – była posłanka najpierw Lewicy, później PiS – trafi tym razem do Polski 2050. We wtorek potwierdziła, że zamierza objąć mandat po Mariuszu Kamińskim – mandat, który w grudniu wygasił mu marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Zapytamy ponadto czy Polska 2050 wystawi ostatecznie swego kandydata na prezydenta Warszawy, czy zdecyduje się jednak na poparcie obecnego włodarza miasta Rafała Trzaskowskiego. Co w takim wariancie - wspólne listy z Koalicją Obywatelską do Rady Warszawy?

Tematem jutrzejszej rozmowy będzie też kwestia liberalizacji prawa do aborcji, a także niedawnej wpadki posłów Polski 2050 z interpelacją w sprawie leku weterynaryjnego, który nie istnieje.

