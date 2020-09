"Chcielibyśmy, aby nowy rząd został powołany w połowie tego tygodnie, ale jest szereg zmiennych, nie wykluczałbym też, że może dojść do drobnych przesunięć, to jest też uzależnione od kalendarza pana premiera i prezydenta" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Michał Dworczyk. Jak dodaje szef kancelarii premiera, Mateusz Morawiecki jest w czwartek i piątek w Brukseli. "Jeżeli nie połowa tygodnia, to początek przyszłego"- zapewniał gość Roberta Mazurka.

Jeżeli będzie taka decyzja, że Jarosław Kaczyński będzie w nowym rządzie, to na pewno godny lokal dla nowego wiceprezesa Rady Ministrów będzie zabezpieczony - tak wymijająco Dworczyk odpowiadał na pytanie, czy prezes PiS zostanie wicepremierem.

Dworczyk stwierdził, że jeżeli Jarosław Kaczyński wejdzie do rządu, to będzie to wynikało z analizy sytuacji politycznej. Według gościa Porannej rozmowy w RMF FM, obecność prezesa PiS w rządzie będzie miała wpływ stabilizujący na koalicję, na cały rząd.

Dworczyk o liście ambasadorów ws. LGBT: Ideologiczno-polityczny event

To nie jest list skierowany do rządu, tylko list otwarty, a podpisanie się pod nim ma charakter pewnego ideologiczno-politycznego eventu, a nie formalnego wystąpienia tych dyplomatów - tak Michał Dworczyk mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM o liście otwartym 50 ambasadorów akredytowanych w Polsce ws. praw osób LGBT. Supozycje, że w Polsce (...) jest jakiś problem i osoby, które reprezentują środowisko LGBT mają jakieś kłopoty, to jest po prostu teza nieprawdziwa - stwierdził szef kancelarii premiera. Pod tezą, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa niezależnie od płci, wyznawanej religii, narodowości, etc. przecież podpisze się każdy - dodał. Jak tłumaczył, wedle jego wiedzy "żaden z tych podpisanych pod listem dyplomatów z tą sprawą nie występował do MSZ czy innych agend rządowych". Oficjalnej odpowiedzi rządu na list według gościa RMF FM nie będzie.