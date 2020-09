„Jak co miesiąc, przy okazji naszej wizyty na Wawelu, zostaliśmy przez naszych kolegów z Krakowa bardzo miło ugoszczeni” – odpowiedział Joachim Brudziński, pytany na antenie RMF FM o wynik wczorajszego spotkania polityków z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Podczas rozmowy z Krzysztofem Ziemcem potwierdził to, co we wczorajszej Porannej rozmowie w RMF FM ogłosił Marek Suski – „w skutek decyzji podjętych przez naszych byłych koalicjantów, tej koalicji już nie ma”. „Są zawieszone rozmowy dotyczące rekonstrukcji rządu, są zawieszone rozmowy dotyczące naszego wspólnego programu, bo trudno przyjąć za rzecz akceptowalną sytuację, w której nasi mniejsi koalicjanci - przy okazji tak ważnych głosowań, jak to, które miało miejsce w ostatni dniach w Sejmie - podejmują decyzję zupełnie w poprzek programu Prawa i Sprawiedliwości” – dodał Brudziński.

Joachim Brudziński podczas rozmowy z Krzysztofem Ziemcem na antenie RMF FM potwierdził wczorajsze słowa posła Suskiego, które padły w Porannej rozmowie "koalicji już nie ma" . Dzisiaj można powiedzieć [ o tym - przyp. red.] z pełną odpowiedzialnością i bez "nadymania się" - a to określenie pasuje bardzo do posłów mniejszych partii koalicyjnych, którzy po raz pierwszy zasiadają w polskim parlamencie, a nabrali przekonania, że będą mogli ustawiać największą partię, dzięki, której mają swoje mandaty i czasami nad wyrost bardzo wysokie stanowiska państwowe. Jeżeli nie nastąpi opanowanie i pewnego rodzaju refleksja, to jedyne co im zostanie, to bardzo miłe wspomnienia - dodał Brudziński, komentując postawę młodych posłów z partii koalicyjnych, którzy jego zdaniem zachowują się w sposób buńczuczny, czego dają wyraz zwłaszcza podczas konferencji prasowych, kiedy komentują kryzys w Zjednoczonej Prawicy.

Joachim Brudziński: Apetyty naszych koalicjantów są za duże w stosunku do tego, co wnoszą do koalicji

Należy stwierdzić oczywisty fakt, że te 5 lat rządów za nami to był dobry czas dla Polski. Z rozmów, które trwały przez ostatnie dni jasno wynika, że apetyty naszych koalicjantów są bardzo duże - za duże w stosunku do tego, co wnoszą do koalicji - komentował na antenie RMF FM Joachim Brudziński kryzys w Zjednoczonej Prawicy, który rozpoczął się w cieniu rozmów na temat rekonstrukcji rządu.

Brudziński: Dymisje będą, to chyba oczywiste

Krzysztof Ardanowski opowiedział się przeciwko noweli ustawy o ochronie zwierząt. Przed głosowaniem w Sejmie wyraził swoje krytyczne zdanie w publicznym liście. W związku z tym został w piątek zawieszony - razem z czternastką innych posłów - decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Krzysztof Ziemiec dopytywał, czy zdaniem Brudzińskiego w związku z tym Ardanowski powinien pozostać ministrem rolnictwa. W mojej opinii w tej sytuacji to jest oczywiste, że nie, bo Ardanowski podjął bardzo świadomą decyzję. Jako minister rolnictwa wie bardzo dobrze, że jest dużo demagogii w tych argumentach, że niszczymy polskie rolnictwo tą ustawą - przekonywał Brudziński. Jednak, jak dodał - "głos decydujący należy do Morawieckiego i Ardanowskiego".

Krzysztof Ziemiec pytał również o decyzje wobec innych członków rządu, którzy są posłami koalicyjnych partii. Między innymi o pozostanie na stanowisku Zbigniewa Ziobry, o którego prawdopodobnej dymisji już przyszłym tygodniu informował w piątek reporter RMF FM , Patryk Michalski.

Cytat Jeżeli koalicja się rozpadnie - przy tej postawie, która prezentują teraz nasi koalicjanci, to będą dymisje. To chyba oczywiste - skomentował krótko Brudziński. skomentował krótko Brudziński.

Brudziński: Przedterminowe wybory? Dziś to jest 50 na 50

Dziś bym powiedział, że to jest 50 na 50 - tak na pytanie o scenariusz zakładający przedterminowe wybory parlamentarne odpowiedział Joachim Brudziński. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM podkreślał, że "to jest prosta argumentacja". Nastąpi refleksja, odpowiedzialność i dopasowanie własnych apetytów do własnych możliwości - koalicja będzie trwała. Nie będzie tej refleksji - będzie rząd mniejszościowy - tłumaczył. Według wiceprezesa PiS, ten drugi scenariusz oznacza wcześniejsze wybory. Ale wcześniejsze wybory oznaczałyby również, że nasi dotychczasowi koalicjanci będą musieli się zweryfikować i te wszystkie młode wilczki, napompowani dziś i nabuzowani, będą musieli zweryfikować swój potencjał wyborczy z własnych list - Solidarnej Polski i Porozumienia - stwierdził. Miejsca dla nich na listach PiS w sposób oczywisty nie będzie" - dodał.

Europoseł PiS odpowiadał na pytania o to, jaki wpływ na kryzys koalicyjny miał sprzeciw Solidarnej Polski wobec tzw. ustawy bezkarnościowej. Projekt był omówiony i dogadany, po czym nagle usłyszeliśmy, że jednak nie będzie akceptacji dla tej ustawy ze strony Zbigniewa Ziobro i jeszcze używano tutaj argumentów dewastujących wzajemne relacje i zaufanie - o rzekomym braku zgody na ustawę zapewniającą bezkarność politykom czy urzędnikom - powiedział Brudziński. W jego ocenie "jest to nie tyle demagogia, co bardzo świadome wprowadzanie opinii publicznej (...) w błąd". To też przelało tę czarę goryczy - przyznał. Zadeklarował jednocześnie, że "jeżeli nastąpi swoistego refleksja i opamiętanie", będzie możliwe uchwalenie przepisów.

Gość RMF FM odniósł się też do doniesień prasowych o tym, że w piątkowym spotkaniu kierownictwa PiS wziął udział prezes NIK Marian Banaś. Nie widziałem go na tym spotkaniu, nie wiem, co miałby tam robić - zaprzeczył Brudziński. Według niego ze zdjęć fotoreporterów wynika "w takim razie, że (Banaś - red.) prowadzi samochód". Ale jako żywo nie byliśmy na spotkaniu kierownictwa PiS w samochodzie Mariana Banasia, zapewniam - żartował wiceprezes PiS.