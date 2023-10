Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie poseł Lewicy, Marek Dyduch. Zapytamy go m.in. o to, jak odnajduje się we współczesnej Lewicy, tak różnej od dawnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Marek Dyduch / Rafał Guz / PAP Z Markiem Dyduchem porozmawiamy też o koncepcji wspólnego rządu z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. Pojawią się też tematy bliskie Lewicy, które chce wprowadzić do polskiego prawa, ale które w ewentualnym rządzie tworzonym przez opozycję mogą być trudne do przeforsowania.