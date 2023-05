​Gościem wtorkowej Porannej rozmowy w RMF FM będzie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Porozmawiamy z nim między innymi o decyzji Andrzeja Dudy, który zapowiedział podpisanie ustawy w sprawie powołania komisji weryfikacyjnej do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022. Postanowił on jednocześnie skierować ustawę do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny. Co to oznacza - czy prezydent podziela opinię dużej części prawników, w tym RPO prof. Marcina Wiącka, o sprzeczności ustawy przynajmniej z kilkoma przepisami konstytucji? Dlaczego zdecydował się zatem podpisać ustawę, zamiast najpierw skierować ją do sprawdzenia przez TK?

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz / Jakub Rutka / RMF FM Zapytamy ponadto o to, czy ustawa słusznie nazywana jest przez opozycję i sporą część mediów "lex Tusk". Czy faktycznie chodzi o wyeliminowanie lidera Platformy Obywatelskiej z życia publicznego? Kto mógłby stanąć na czele komisji weryfikacyjnej? Wśród tematów jutrzejszej rozmowy nie zabraknie też wątków międzynarodowych, dotyczących m.in. zapowiedzianego rozmieszczenia na terenie Białorusi rosyjskiej taktycznej broni jądrowej. Co się dzieje z białoruskim dyktatorem Alaksandrem Łukaszenką? Czy rzeczywiście jest, jak donoszą media, w krytycznym stanie? Na jutrzejszą rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy jak zwykle o godz. 8:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, na interia.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych! / RMF FM Zobacz również: Przydacz: W sprawie rosyjskiej rakiety będą podejmowane działania dyplomatyczne

Bodnar o decyzji prezydenta: Zawiodłem się, myliłem się

Duda: Realizuję polskie interesy i nikt mnie w tym nie zatrzyma