"Z całą pewnością będą podejmowane działania dyplomatyczne" - zapewnił w Porannej rozmowie w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, odnosząc się do pytania o reakcję polskich władz w sprawie znalezienia w lesie pod Bydgoszczą rosyjskiej rakiety Ch-55. "Pan prezydent będzie dziś rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO, jesteśmy też w kontakcie z naszymi amerykańskimi sojusznikami" - dodał.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zadeklarował w niedzielę, że od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus. Marcin Przydacz w Porannej rozmowie w RMF FM powiedział, że podwyżka być może zostanie przegłosowana jeszcze przed wyborami. "Polityka prodemograficzna jest dla nas ważna" - zapewnił.

Prezydent Andrzej Duda popierał świadczenie 500 plus, czy z podwyżką również nie będzie problemu? "Trudno mi sobie wyobrazić, że jeśli rząd znajduje pieniądze na te działania, to żeby pan prezydent był przeciwnikiem tych rozwiązań" - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Skoro rząd chce podwyższyć świadczenie socjalne, zapewnić bezpłatne leki od 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, to dlaczego nie ma pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli?

"Jasnym jest, że kształtując politykę trzeba dokonywać pewnej priorytetyzacji. (...) Ja osobiście uważam, że zarówno nauczyciele, jak i urzędnicy - nawet na tych najniższych szczeblach - powinni zarabiać dużo więcej, bo to też jest kwestia interesu i prestiżu państwa polskiego" - zauważył Marcin Przydacz.

"Trzeba pamiętać, że jeśli świadczenie zostanie podniesione, to też i nauczyciele, i urzędnicy mający dzieci na tym zyskają. To pewnego rodzaju wsparcie dla ich funkcjonowania" - dodał.

Jednym z tematów była też kwestia rosyjskiego pocisku manewrującego, który przypadkowo odnaleziono w lesie pod Bydgoszczą dopiero pod koniec kwietnia. W czwartek, w związku ze zdarzeniem, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zarzucił szereg zaniedbań dowódcy operacyjnemu rodzajów sił zbrojnych, gen. Tomaszowi Piotrowskiemu. Czy zarówno on, jak i szef sztabu generalnego gen. Rajmund Andrzejczak stracą swoje stanowiska?

"Do Pałacu Prezydenckiego nie trafiły żadne wnioski o dymisje - ani w wojsku, ani w rządzie" - przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

"Na biurko pana prezydenta trafił raport przygotowany przez ministra Błaszczaka. Pan prezydent zapoznaje się z tym raportem. Odbyła się też rozmowa zarówno z ministrem Błaszczakiem, jak i generałami. W oparciu o tę analizę będą w przyszłości podejmowane dalsze działania" - dodał.

Polityk zapewnił, że Andrzej Duda dowiedział się o całej sprawie pod koniec kwietnia, o czym poinformowano w oświadczeniu wydanym przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Czy to nie niepokoi prezydenta, że dowiedział się o sprawie pięć miesięcy później?

"To, gdzie leży prawda, będzie przedmiotem ustaleń w najbliższym czasie. Na czym musimy się dziś skoncentrować, to przejrzenie procedur w taki sposób, aby do takich sytuacji nigdy więcej nie dochodziło" - powiedział gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Czy w tej sprawie będą podejmowane działania dyplomatyczne?

"Z całą pewnością. Pan prezydent będzie dziś rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO (Jensem Stoltenbergiem), jesteśmy też w kontakcie z naszymi amerykańskimi sojusznikami. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której - jeżeli w sposób pewny zostanie stwierdzone, co się tak naprawdę wydarzyło - żebyśmy nie zareagowali także i dyplomatycznie na odcinku wschodnim" - zapewnił Marcin Przydacz.