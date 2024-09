Małgorzata Manowska, I Prezes Sądu Najwyższego, będzie w czwartek gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Porozmawiamy o sytuacji w Izbie Pracy Sądu Najwyższego, o tym, kto ostatecznie podejmuje decyzje w SN i o co chodzi w tym sporze.

