Premier Donald Tusk zapowiada zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Małgorzatę Manowską. To pokłosie informacji, że I Prezes Sądu Najwyższego pokieruje również Izbą Pracy Sądu Najwyższego.

I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska / Adam Burakowski / East News

Jak wynika z notatki na stronie Sądu Najwyższego, I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska pokieruje Izbą Pracy SN do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziego, który pokieruje wyborem prezesa Izby Pracy SN .

Wczoraj dobiegła końca 3-letnia kadencja pełniącego tę funkcję prezesa Piotra Prusinowskiego. To ostatni z pełniących funkcje prezesów SN, który nie jest tzw. neo-sędzią.

Sam Prusinowski twierdzi, że powinien go zastępować sędzia Dawid Miąsik, także "stary" sędzia, najstarszy stażem z przewodniczących wydziałów - jak nakazuje ustawa o sądach powszechnych. Mający już większość w SN neo-sędziowie jako podstawę do obsadzenia tej funkcji wskazywali przyjętą przez PiS ustawę o Sądzie Najwyższym.

We wtorek na konferencji prasowej do objęcia przez Manowską stanowiska p.o. prezesa Izby Pracy SN odniósł się Donald Tusk. Premier stwierdził, że chce zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez I Prezes Sądu Najwyższego.

No coś bardzo dziwnego i złego się stało. Oczywiście nie można uznać tego "zamachu" pani Manowskiej i nikt przyzwoity, poważny, włącznie z sędziami, którzy zasiadają w tej Izbie, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad tą Izbą - mówił.

Jak mówił, po tym "kolejnym zamachu pani Manowskiej" jest już po konsultacjach z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Sprawa jest jasna. Będzie skierowanie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa - nie pierwsze - w odniesieniu do pani Manowskiej, kiedyś wiceministerki u Zbigniewa Ziobry, jeszcze w latach 2005-2007, oddanej sercem PiS, która dziś przejęła kontrolę nad Izbą Pracy w SN - mówił szef polskiego rządu.

Prezesa trzeba było wybrać już dawno

Jak zauważa dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, to, że kadencja sędziego Piotra Prusinowskiego kończy się 2 września, nie było zaskoczeniem, jednak zgromadzenie sędziów Izby Pracy SN, które miało wybrać trójkę kandydatów na to stanowisko, zostało odroczone do czasu ustawowego rozstrzygnięcia statusu tzw. neo-sędziów, a zwołujący je Prusinowski się temu podporządkował.

To z jednej strony wspierało stanowisko mających w Izbie Pracy większość starych sędziów, z drugiej jednak otwierało drogę do rozwiązania opisanego w ustawie o SN.

Przepisy ustawy przewidują, że w wypadku niedokonania wyboru i wygaśnięcia kadencji prezesa, prezydent "niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków prezesa wskazanemu przez siebie sędziemu SN", a ten w ciągu 7 dni zwołuje zgromadzenie, które ma wskazać trójkę kandydatów na to stanowisko.