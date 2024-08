17 osób - autorytetów w dziedzinie prawa - wystosowało do premiera Donalda Tuska list w sprawie kontrasygnaty, czyli podpisu i zatwierdzenia decyzji prezydenta Andrzeja Dudy, na mocy której sędzia Krzysztof Wesołowski został wyznaczony na przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej SN. Według prawników to, co zrobił premier, przyczyniło się do "spowolnienia marszu ku praworządności" i wzbudza "głębokie zaniepokojenie".

/ Adam Burakowski / East News Reakcja środowiska prawniczego na kontrasygnatę premiera ws. "neosędziego" Reporter RMF FM Krzysztof Zasada informuje, że list autorytetów środowiska prawniczego do premiera Donalda Tuska dotyczy kontrasygnaty pod postanowieniem prezydenta w sprawie powołania tzw. neosędziego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Czyn premiera - jak napisano - "wywołał głębokie zaniepokojenie". "Dotychczasowe wyroki zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - a które Polska zobowiązała się wykonywać - przesądziły już, że uczestnictwo w pracach Sądu Najwyższego sędziów powołanych z udziałem nieprawidłowo ukształtowanej Krajowej Rady Sądownictwa pozbawia te działania cech właściwych dla niezależnego sądu obsadzonego przez niezawisłych sędziów" - napisali autorzy listu.

Przypomnieli, że "wkrótce Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego stanie przed takim samym problemem, jak Izba Cywilna Sądu Najwyższego". "Mamy nadzieję, że tym razem uda się uniknąć błędów, które oddalają nas od przywracania rządów prawa" - napisali m.in. Wojciech Hermeliński - sędzia w st.sp. Trybunału Konstytucyjnego, prof. Monika Płatek z Wydziału Prawa i Administracji UW, prof. Włodzimierz Wróbel z Wydziału Prawa i Administracji UJ, prof. Ewa Łętowska - była rzecznik praw obywatelskich, sędzia w st.sp. Trybunału Konstytucyjnego czy Maciej Nowicki - Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Zobacz również: Oburzenie prawników, zyski polityków, czyli burza w szklance wody Tusk: Nastąpił błąd Postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy sędzia Krzysztof Wesołowski został wyznaczony na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej, które ma wyłonić kandydatów na prezesa tej izby. Zgodnie z przepisami postanowienie kontrasygnował premier Donald Tusk. Sędzia Wesołowski został powołany do Izby Cywilnej SN w marcu 2022 roku - do SN został wyłoniony w procedurze przed KRS zmienioną w czasach rządów PiS. Informacja o akceptacji przez szefa rządu dla nominacji sędziego Wesołowskiego - wyłonionego w procedurze przed Krajową Radą Sądownictwa po zmianach wprowadzonych przez rząd PiS od 2018 roku - wywołała liczne komentarze prawników. Należy się wyjaśnienie w sprawie, która zbulwersowała przede wszystkim środowisko niezależnych prawników, tych wszystkich, którzy angażowali się w walkę o przywrócenie elementarnego poczucia praworządności w Polsce. Nie będę owijał w bawełnę, chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nastąpił błąd - powiedział podczas środowej konferencji prasowej premier Donald Tusk.