​Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Małgorzata Gosiewska, posłanka, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Zapytamy ją m.in. o to, na ile mandatów w Parlamencie Europejskim liczy PiS i czy jako "jedynka" na warszawskiej liście liczy na poprawę wyniku swojej partii w stolicy z 2019 r.

Małgorzata Gosiewska / PAP

Z Małgorzatą Gosiewską porozmawiamy też o tym, czy partia wyciągnie konsekwencje wobec Wiesławy Burnos oraz Marka Malinowskiego za utratę przez PiS władzy w sejmiku województwa podlaskiego i ich wejście do zarządu województwa stworzonego przez koalicję KO z Trzecią Drogą.

Na rozmowę Roberta Mazurka zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!