W dniu wyborów do europarlamentu będziesz poza miejscem zamieszkania? Masz kilka możliwości, by oddać głos. Sprawdź, jakie formalności musisz załatwić, by było to możliwe i do kiedy masz na to czas.

Gmach Parlamentu Europejskiego w Brukseli / Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA / PAP/Abaca Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów w 13 okręgach wyborczych. W podziale mandatów będą brały udział komitety wyborcze, które w skali kraju przekroczą 5 procent. Co zrobić, by 9 maja zagłosować poza miejscem zamieszkania? Różne rozwiązania prezentujemy poniżej. Metoda 1: Zaświadczenie o prawie do głosowania Aby zagłosować poza miejscem stałego zamieszkania, możemy pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Własnoręcznie podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 6 czerwca. Zaświadczenie odbierzemy tam, gdzie złożyliśmy wniosek - za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Gdy otrzymamy zaświadczenie, zostaniemy wykreśleni ze spisu wyborców w danej gminie. Co ważne, gdy zgubimy taki dokument, nie będziemy mogli otrzymać kolejnego ani zagłosować w miejscu stałego zamieszkania. O zaświadczenie może wystąpić także wyborca wpisany do spisu wyborców przez konsula za granicą. Wniosek musi złożyć właściwemu konsulowi do 6 czerwca.

Metoda 2: Dopisanie do spisu wyborców Innym rozwiązaniem jest dopisanie się do spisu wyborców w gminie, w której będziemy 9 czerwca. Termin na złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania upływa 6 czerwca. Należy go złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować, lub elektronicznie przez stronę gov.pl. Warto podkreślić, że możemy jednorazowo dopisać się do spisu wyborców w danej gminie (tylko na wybory do PE) albo zrobić to na stałe - jeśli np. tam mieszkamy, choć formalnie zameldowani na stałe jesteśmy gdzieś indziej. Wtedy będziemy głosować w tym miejscu w każdych wyborach.



Osoby przebywające w szpitalach, zakładach karnych i aresztach, a także mieszkańcy domów pomocy społecznej będą mogli głosować w utworzonych w tych miejscach lokalach wyborczych. Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich, w których utworzono obwody głosowania.



Polacy przebywający za granicą mogą także zagłosować, wrzucając głos do urny - muszą jednak zgłosić taki zamiar odpowiedniemu konsulowi do 4 czerwca. Zostaną wówczas dopisani do spisu wyborów w danej komisji za granicą.