„Media publiczne powinny dbać o to, żeby była równowaga w głosach. Wszystkie stacje pokazywały beatyfikację (kard. Stefana Wyszyńskiego – przyp. RMF). Uważam, że jeżeli ktoś mówi, że to było tak wielkie wydarzenie, to powinien też przyznać, że dobrze by było, żeby o Wyszyńskim porozmawiać na poważnie, np. o tym, że jego stosunek do Żydów był nieakceptowalny” – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Lewicy Maciej Gdula. Zauważył, że kard. Wyszyński „nie akceptował świeckich rozwodów, krytykował prawo”. „Czy powinno być tak, że księża narzucają w Polsce świeckie prawo?” – komentował.

REKLAMA