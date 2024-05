Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Łukasz Kohut, europoseł ze Śląska związany z lewicą, ale w najbliższych wyborach kandydujący z list KO. Porozmawiamy z nim m.in. o sytuacji na lewicy, a także jego identyfikacji z Polską i Śląskiem.

Łukasz Kohut / Albert Zawada / PAP

Z europosłem Łukaszem Kohutem porozmawiamy o jego wolcie: listę lewicową zamienił na listę Koalicji Obywatelskiej, stało się to w kontrze do ustaleń władz Nowej Lewicy, które nie dały mu pierwszego miejsca.

Zapytamy go również o sytuację na lewicy, po co znów chce pracować w Brukseli, a także o jego identyfikację z Polską i Śląskiem, tożsamość i język śląski.

