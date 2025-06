Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Bosacki. Porozmawiamy m.in. o środowych wydarzeniach w Sejmie - rząd uzyskał wotum zaufania, a premier zapowiedział ofensywę ustawodawczą i ciężką pracę. Które ustawy koalicja rządząca będzie chciała uchwalić jako pierwsze? Co będzie priorytetem? Kiedy poznamy nazwisko rzecznika rządu? Jak długo potrwa rekonstrukcja? Czy i ewentualnie kiedy premier spotka się z prezydentem elektem Karolem Nawrockim?

Marcina Bosaka, który jest wiceprzewodniczącym sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa, zapytamy też o to, kiedy komisja zakończy pracę i co dalej z przesłuchaniem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Poranna rozmowa w RMF FM.

