Jaką receptę na kryzys finansowy w służbie zdrowia ma Konfederacja? Czy jej posłowie zagłosują ws. odrzucenia prezydenckiego weta tzw. ustawy łańcuchowej? Dlaczego Konfederacja nie krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za podpis pod ustawą ws. podwyżki podatków dla banków? M.in. o to Tomasz Terlikowski zapyta w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu z Konfederacji. Zapraszamy!

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja / Marcin Suchmiel / RMF24

Nie milkną echa kryzysu finansowego w służbie zdrowia. Jak Konfederacja ocenia propozycje cięć, których domaga się Ministerstwo Finansów? W jaki sposób politycy Konfederacji chcieliby naprawić sytuację w służbie zdrowia?

W rozmowie nie zabraknie pytań o bieżące wydarzenia polityczne. Czy Konfederacja zagłosuje ws. odrzucenia prezydenckiego weta tzw. ustawy łańcuchowej? Dlaczego partia Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena nie krytykuje prezydenta Karola Nawrockiego za podpis pod ustawą ws. podwyżki podatków dla banków?

Krzysztof Bosak - Poranna rozmowa w RMF FM

