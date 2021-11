"Panujemy nad sytuacją na granicy z Białorusią. Mam zaufanie do ministra Błaszczaka. Frontex jako agencja unijna podlega naciskom politycznym np. Parlamentu Europejskiego. Oni będą widzieć coś, czego tam nie ma, bo widzą w innych sprawach różne rzeczy, których nie ma np. w Polsce widzą dyktaturę, której nie ma" – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Zdzisław Krasnodębski. "Ja nie mam nic do Fronteksu. Można się zastanawiać czy w pewnym momencie należy go włączyć w jakiejś formie. Na razie granica jest uszczelniona" – zaznaczył europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

REKLAMA