W zeszłym tygodniu Senat jednogłośnie uchwalił nowelizację Karty Nauczyciela dotyczącą rozliczania godzin ponadwymiarowych. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Kiedy nauczyciele dostaną wyrównanie? Czy ministerstwo nie powinno przeprosić nauczycieli za zamieszanie? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej i posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Katarzyna Lubnauer gościem Porannej rozmowy w RMF FM

MEN zapowiadało, że rok po zniesieniu prac domowych w szkołach podstawowych przyjdzie czas na ewaluację i korektę. Z raportu Instytutu Badań Edukacyjnych wynika, że zdecydowana większość nauczycieli uważa, że prace domowe powinny zostać przywrócone. Co MEN zamierza zrobić w tej sprawie? Czy prace domowe wrócą do szkoły?

Naszego gościa zapytamy także o to, czy rząd będzie konsultował projekty ustaw z prezydentem i o wyrok TSUE w sprawie małżeństw jednopłciowych. Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo obywateli tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie. Co polski rząd i koalicja zrobią w tej sprawie?

