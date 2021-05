„Sytuacja jest trudna. Nie tylko dla Platformy, nie tylko dla KO, ale w ogóle nasza scena polityczna wygląda nieciekawie, a to co dzieje się przez ostatnie sześć lat w naszym kraju, nie napawa nadzieją. Ja rozumiem Polaków, że patrzą na to co my robimy z dużym zniecierpliwieniem, że starają się zrozumieć dlaczego politycy zachowują się w taki, a nie inny sposób” – tak sytuację polityczną w Polsce oceniła w Porannej rozmowie w RMF FM Małgorzata Kidawa-Błońska.

