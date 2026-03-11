Sąd Okręgowy w Świdnicy na Dolnym Śląsku skazał na 25 lat więzienia 45-latka oskarżonego o przestępstwa seksualne wobec dzieci i zwierząt. Mężczyzna został zatrzymany w 2023 r. w Szwecji. Od tego czasu przebywa w areszcie.

Mężczyzna przebywa w areszcie od 2023 r. (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Sąd uznał, że 45-letni mężczyzna jest winny wszystkich zarzucanych mu przez prokuraturę czynów i wymierzył mu za to karę 25 lat więzienia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa toczyła się z wyłączeniem jawności.

To najsurowsza możliwa kara za przestępstwa, o które został oskarżony mężczyzna - podkreśla rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Mariusz Pindera.

45-latek odpowiadał m.in. za gwałt, podawanie ofiarom substancji odurzających, utrwalanie i posiadanie treści pornograficznych, a także znęcanie się nad zwierzętami. Prokuratura podała, że mężczyzna dopuścił się przestępstw seksualnych wobec dzieci poniżej 15. roku życia.

Mężczyzna został zatrzymany w styczniu 2023 r. w Szwecji. Przy gromadzeniu materiału dowodowego świdnicka prokuratura współpracowała ze śledczymi z Östersund.

W 2023 r., gdy PAP informowała o zatrzymaniu mężczyzny, świdnicka prokuratura podawała, że jest on podejrzany m.in. o trzy czyny o charakterze pedofilskim w stosunku do dwóch małoletnich dziewcząt, a także o gwałty i doprowadzenie do innych czynności seksualnych czterech kobiet.

Czyny, za które skazany został mężczyzna, miały być popełniane w latach 2011-2022 w Polsce i na terenie Szwecji.