We wtorek (10 marca) około godziny 13:00, służby ratunkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości po zgłoszeniu, jakie wpłynęło od wędkarza przebywającego nad jeziorem Linowo w Klewkach (woj. warmińsko-mazurskie). Mężczyzna zauważył leżącego na lodzie człowieka i natychmiast powiadomił odpowiednie służby.

/ warmińsko-mazurska policja /

Na miejsce zdarzenia szybko przybyli funkcjonariusze z komisariatu policji w Barczewie (Warmińsko-Mazurskie).

Na tafli jeziora, niedaleko pomostu, zauważyli leżącego na boku mężczyznę. Jak przekazują policjanci, 48-latek był bez butów i kurtki, cały przemoczony, a kontakt z nim był niemożliwy.

Funkcjonariusze niezwłocznie weszli na lód, przenieśli poszkodowanego na pomost i rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy.



Walka o życie – temperatura ciała spadła do 22 stopni

Po kilku minutach na miejsce dotarli strażacy, a na plaży wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 48-latek został przetransportowany do szpitala w Olsztynie.

Jak podają służby, temperatura ciała mężczyzny wynosiła zaledwie 22 stopnie Celsjusza. To stan skrajnego wychłodzenia, który bezpośrednio zagraża życiu.



Dzięki czujności wędkarza oraz błyskawicznej interwencji służb ratunkowych mężczyzna otrzymał pomoc na czas. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w okolicach zamarzniętych akwenów. Nawet pozornie stabilny lód może być niebezpieczny.