​Gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Joanna Senyszyn, kandydatka na prezydenta, była posłanka SLD. Porozmawiamy m.in. o tym, dlaczego chce wrócić do polityki i dlaczego zdecydowała się na start w wyborach prezydenckich.

Joanna Senyszyn / Wojciech Olkuśnik / East News

Z Joanną Senyszyn porozmawiamy też o słabych sondażach Lewicy i decyzjach prezesa NBP Adama Glapińskiego? Czy są to decyzje polityczne? Poruszymy również temat ceł, jakie Donald Trump nałożył na Europę.

/ RMF FM

