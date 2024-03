Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Porozmawiamy m.in. o bezpieczeństwie polskiego nieba, unijnym kontrakcie na amunicję i ustawie o obronie cywilnej.

/ RMF FM

Zapraszamy tuż po 12:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i do naszych mediów społecznościowych!