Rosyjski ambasador nie przybył na spotkanie do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Siergiejowi Andriejewowi miano wręczyć notę protestacyjną w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Państwowa rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti, cytuje dyplomatę, który twierdzi, że polska strona nie przedstawiła wystarczających dowodów w sprawie rakiety i że w związku z tym Andriejew "uznał, że nie ma sensu poruszać tego tematu i odmówił wizyty w polskim MSZ".

Paweł Wroński / Szymon Pulcyn / PAP

Rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński przekazał dziennikarzom krótki komunikat: Gotowi? Pan ambasador Siergiej Andriejew nie przybył na spotkanie.

Wroński powiedział, że polski rząd "zastanawia się", czy ambasador wykonuje swoje obowiązki w sposób rzetelny. Rzecznik poinformował, że polska nota protestacyjna w sprawie rakiety, która naruszyła naszą przestrzeń powietrzną, zostanie przekazana rosyjskiemu MSZ "inną drogą".

Zastanawiamy się, czy pan ambasador wykonuje instrukcje MSZ w Moskwie i czy jest w stanie właściwie reprezentować w Warszawie interesy Federacji Rosyjskiej - powiedział rzecznik polskiego MSZ.



W niedzielę wiceminister Andrzej Szejna poinformował, że MSZ wezwie ambasadora Federacji Rosyjskiej, "aby złożył wyjaśnienia ws. naruszenia polskiej przestrzeni przez rosyjską rakietę. "Od tych wyjaśnień i informacji uzależniamy dalsze działania" - mówił wiceszef resortu polskiej dyplomacji.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało w niedzielę rano na platformie X, że tego dnia o godz. 4.23 doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną z rakiet manewrujących wystrzelonych w nocy przez lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Miało to związek z rosyjskim atakiem, przeprowadzonym w nocy na obwód lwowski na Ukrainie.

"Obiekt wleciał w polską przestrzeń na wysokości miejscowości Oserdów (woj. lubelskie) i przebywał w niej przez 39 sekund" - podano w komunikacie DO RSZ. Podkreślono, że w trakcie całego przelotu był obserwowany przez wojskowe systemy radiolokacyjne.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski przekazał w poniedziałek rano, że o incydencie z rosyjską rakietą będzie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

Jednocześnie Sikorski zaznaczył, że od ambasadora Rosji "będziemy domagać się wyjaśnień, ale dostaniemy pewnie jakąś demagogię".

Andriejew odmówił wizyty

Z ambasadorem Rosji Siergiejem Andriejewem rozmawiała rosyjska agencja prasowa RIA Novosti. Ambasador wyjaśnił, że dziś rano został zaproszony do ministerstwa na spotkanie z jednym z wiceministrów. Strona polska podała, że było to spowodowane "incydentem z rakietą". Andriejew miał rzekomo odpowiedzieć na wezwanie, pytając czy strona polska zamierza przedstawić dowody na poparcie swoich zarzutów.

"Nie otrzymałem jasnej odpowiedzi i zwróciłem uwagę, że nadal czekamy (w Rosji) na dowody ze strony polskiej, że 29 grudnia ub. roku rosyjska rakieta manewrująca rzekomo wleciała w polską przestrzeń powietrzną. Nie otrzymaliśmy dotychczas żadnych dowodów na potwierdzenie tych zarzutów" - poinformował dyplomata cytowany przez serwis RIA.

Rozmówca agencji stwierdził, że w obecnej sytuacji nie widzi sensu odwiedzania polskiego MSZ. "Zaproponowałem moim polskim kolegom, jeśli chcą, przesłanie odpowiedniej notatki pocztą lub kurierem" - dodał.

"W najbliższych dni będzie znana przyczyna wypadku w Solarni"

Szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła poinformował, że informację o wypadku otrzymał ok. godziny 11. To był meldunek dowódcy jednostki. Dowiedzieliśmy się, że w czasie pracy na materiałach wybuchowych, w czasie szkolenia w tym zakresie doszło do nieszczęśliwego wypadku i dwóch żołnierzy - szeregowy i podoficer - zginęło na miejscu - podał generał.

Aktualnie koncentrujemy się na dwóch liniach. Pierwsza linia to jest oczywiście pomoc rodzinie, wsparcie psychologiczne, zabezpieczenie ich funkcjonowania w tych najtrudniejszych dla nich chwilach. A druga, to jest oczywiście związana z wyjaśnieniem tej sytuacji, sprawdzeniem czy mogliśmy zrobić coś, aby wyeliminować ryzyko wystąpienia tego typu sytuacji - dodał.

Szef Sztabu Generalnego WP zapowiedział też, że w ciągu najbliższych dni "będziemy wiedzieli co było rzeczywistą przyczyną tej sytuacji". Dodał, że zostaną wyciągnięte wnioski, by już nigdy więcej nie doszło do takiej tragedii.

Pytany, czy możliwe są konsekwencje personalne gen. Kukuła odpowiedział, że zawsze są one możliwe. Jeśli to jest skutek czyichś zaniedbań, no to niestety będą zdecydowane reakcje z naszej strony - zapewnił.

Na pytanie o materiały wybuchowe gen. Kukuła odpowiedział, że były to kostki trotylu.

Przygotowanie: ukryć metodami wybuchowymi, ukryć w terenie przygodnym. Nie były to jakieś mega zaawansowane zajęcia - powiedział. Jak dodał, na miejscu - zgodnie z regułami przy tego rodzaju ćwiczeniach - był ratownik medyczny, natomiast lekarz znajdował się w garnizonie.