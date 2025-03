"Z każdym problemem powinniśmy się zmierzyć, ale w administracji państwowej, w rządzie, w parlamencie, nie ma miejsca na problemy alkoholowe i upojenie alkoholowe. Nie da się w ten sposób podejmować decyzji" - powiedziała Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska z Polski 2050 w Porannej rozmowie w RMF FM, nawiązując do dzisiejszego oświadczenia Andrzeja Szejny ws. jego problemu alkoholowego. "Nie znam dokładnie przypadku pana posła Szejny. Nie chcę się odnosić do tego konkretnego przypadku, bo nigdy nie spotkałam pana Szejny nietrzeźwego. Podkreślam jednak, że nie ma miejsca w rządzie na problemy alkoholowe" - dodała.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, / Marcin Suchmiel / RMF24

Tomasz Terlikowski zapytał jednak na początku rozmowy swojego gościa o to, czy weźmie udział w szkoleniach wojskowych.

Oczywiście, że tak. Jak tylko będzie przygotowane szkolenie dla ministrów, to zgłaszam się na ochotnika. Administracja szkoli się cały czas na wypadek różnych zagrożeń, akurat Ministerstwo Klimatu i Środowiska - o regulacjach energetycznych - cały czas przechodzi szereg ćwiczeń. Uważam, że kto jak kto, ale członkowie rządu powinni takie szkolenie przejść - powiedziała Paulina Hennig-Kloska.

