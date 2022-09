„Za wcześnie, żeby o tym mówić. Będę mógł coś powiedzieć więcej, jeżeli takie decyzje zapadną. Na razie Jacek Kurski pewnie będzie się cieszył przez jakiś czas zasłużonym odpoczynkiem” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości pytany o nowe stanowisko dla byłego szefa TVP Jacka Kurskiego.

Wideo youtube

Nie mówię o ważnym stanowisku, mówimy o odpowiedzialnych zadaniach do realizowania. (...) Nie będę meblował rządu premierowi przed jakimikolwiek decyzjami partii. (...) Ja bym się nie przywiązywał do żadnych sugestii, bo to jest jeszcze za wcześnie. Jacek Kurski dopiero co zakończył decyzją Rady Mediów Narodowych jedno zadanie - stwierdził polityk.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fogiel o nowej funkcji Kurskiego: Za wcześnie, żeby o tym mówić

Pytany o kroki rządu dotyczące reparacji od Niemiec za straty poniesione w II wojnie światowej Fogiel odpowiedział, że teraz polski rząd wystąpi do niemieckiego w oficjalnej nocie dyplomatycznej z żądaniem reparacji. Nie powiem konkretnego terminu. Liczę, że to będzie relatywnie niedługo. Będziemy robić wszystko, żeby to było jak najszybciej. Nie podam konkretnej daty, bo dzisiaj jeszcze jej nie znamy - stwierdził.

Fogiel: Nie planujemy zmiany ordynacji wyborczej

Na tę chwilę żadnych decyzji nie ma podjętych"- mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Radosław Fogiel pytany o to, czy PiS zamierza zmienić ordynację wyborczą w najbliższych wyborach parlamentarnych. "Na dzisiaj stanowisko PiS jest takie, że żadnego projektu nie ma - zapewniał rzecznik PiS.

Fogiel był pytany też o to, czy wybory samorządowe zostaną przesunięte z jesieni 2023 roku na rok 2024, odpowiedział. Będziemy o tym rozmawiać najpierw w ramach kierownictwa PiS-u. Tutaj nie ukrywamy, że taką intencję mamy, bo zbieg wyborów samorządowych i parlamentarnych jest problematyczny w zasadzie dla wszystkich stron uczestniczących w wyborach - odpowiedział Fogiel.

W programie padło też pytanie o trudną sytuację przedsiębiorców, spowodowaną rosnącymi kosztami energii. Czy rząd zamierza wesprzeć przedsiębiorców? Trudno nie zauważyć tego, co się dzieje. Problem polega na tym, że to jest sytuacja globalna. Będziemy robić to, co jest możliwe z punktu widzenia państwa. Skupiamy się w pierwszej kolejności na odbiorcach wrażliwych. Wprowadziliśmy rozwiązania dla odbiorców ciepła systemowego. W sytuacji wojny na Ukrainie, w sytuacji niedoboru gazu, bo Rosja zakręca kurki, rząd polski, jak bardzo by się starał, cudów nie dokona - powiedział Fogiel.