„Teraz mamy wysyp młodych osób, które prezentują objawy spadku nastroju, czy zaburzeń odżywiania, to wynika z tego, że są izolowani w domach” – mówiła w Porannej rozmowie w RMF FM dr Katarzyna Wojciechowska. Jak dodała ordynator oddziału psychiatrii dla dzieci i młodzieży w szpitalu wojewódzkim w Świeciu nad Wisłą, psychiatra boryka się nie tylko z brakami kadrowymi, ale także – finansowymi. „W salach nie ma łazienek. Są dwie – męska i damska. Co jakiś czas pojawia się grzyb na ścianach, walczymy z tym jak możemy” – opisuje.

Zdj. ilustracyjne / Stanisław Rozpędzik / PAP

Robert Mazurek przypomniał, że rząd chce przeznaczyć 220 mln złotych dodatkowych środków na psychiatrę dziecięcą. Ile z tych pieniędzy przyjęłaby ordynator dziecięcej psychiatrii w Świeciu? Jak najwięcej bym chciała. Myślę, że 5 mln bym lekką ręką wydała od razu. Na pewno na remonty, na przystosowanie gabinetów terapeutycznych, sal, na infrastrukturę, dla szkoły, która u nas działa - mówiła dr Wojciechowska. W salach nie ma łazienek. Są dwie - męska i damska. Co jakiś czas pojawia się grzyb na ścianach, walczymy z tym jak możemy - i jak dodaje, problemy sprawiają stare, komunistyczne płytki i od dawna nieodnawiane instalacje.

Dr Wojciechowska mówiła na antenie RMF FM, że jej najmłodszy pacjent miał 5 lat. Z tych najmłodszych, to jest najczęściej od 7 do 10. Niestety nie mamy możliwości, żeby rodzice zostawali z dziećmi, bo nie mamy takiej przestrzeni - relacjonowała i dodała, że przez pandemię wstrzymane są również odwiedziny. Są kontakty tylko telefoniczne. Rodzice rozmawiają z dziećmi przez okna, robimy co możemy.

W Polsce jest 456 psychiatrów dziecięcych w całym kraju, dlatego ta dziedzina medycyny w kraju boryka się również ogromnymi problemami kadrowymi. Zatrudnionych jest 3 lekarzy na oddziale z czego jedna pani jest na macierzyński, a drugi pan doktor - tak samo, jak ja - nie jest w pełnym wymiarze godzin - mówi dr Wojciechowska.