Przemysława Czarnka, wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości, zapytamy w Porannej rozmowie w RMF FM m.in.o to, dlaczego ugrupowanie wciąż nie ubiega się o stanowisko wicemarszałka Sejmu. Czy wszyscy w partii przyjęli ze zrozumieniem decyzję Jarosława Kaczyńskiego?

Przemysław Czarnek / Jakub Rutka / RMF FM

Premier Donald Tusk poinformował, że osoby podejrzane o akty dywersji działali na zlecenie rosyjskich służb. Następnie w Petersburgu doszło do napaści na Krzysztofa Krajewskiego, polskiego ambasadora w Rosji. Na miejscu interweniowała ochrona dyplomaty. Jakie konwencje wobec Moskwy powinien wyciągnąć polski rząd?

Tomasz Terlikowski zapyta byłego ministra edukacji i nauki o jego słowa dot. "racjonalizowania pomocy Ukraińcom mieszkającym w Polsce". Co miał na myśli polityk PiS?

Przewodniczący episkopatów Polski i Niemiec ogłosili wspólny list dotyczący pojednania - nawiązujący do wydarzeń sprzed 60 lat, dotyczy on jednak także spraw aktualnych. Czy taki gest jest potrzebny?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.