Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Włodzimierz Czarzasty. Zapytamy go m.in. o sytuację w Polsce 2050 - jak ocenia decyzję Szymona Hołowni o wycofaniu się z polityki?

Włodzimierz Czarzasty / Archiwum RMF FM

Dlaczego rząd nie poprze projektu Lewicy ograniczającego sprzedaż alkoholu? Jaka będzie przyszłość Roberta Biedronia? Kto zostanie szefem Lewicy? To kolejne pytania, które usłyszy nasz gość.

