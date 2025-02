Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes PSL będzie we wtorek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy do zadawania pytań!

Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, wiceprezes PSL / Marcin Suchmiel / RMF24

Ministra infrastruktury zapytamy o szczegóły budowy CPK. Z Dariuszem Klimczakiem porozmawiamy także o prawie jazdy dla 17-latków oraz pomyśle na uporządkowanie systemu opłat za autostrady.

Zapytamy również o finansowe wsparcie PSL na kampanię prezydencką Szymona Hołowni oraz o zawiązanie koalicji przez PiS z PSL i odsunięciu od władzy w Radzie Miasta Puławy radnych Koalicji Obywatelskiej.

