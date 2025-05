Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji. Porozmawiamy o trwającej kampanii wyborczej; zapytamy m.in. o to, czy dobry wynik Sławomira Mentzena daje nadzieje na lepszy wynik Konfederacji w wyborach parlamentarnych w 2027 roku.

Krzysztof Bosak / Marcin Suchmiel / RMF FM

Kandydaci na prezydenta - Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki - walczą o głosy sympatyków Sławomira Mentzena. Na kogo wyborcy oddadzą swój głos? Jak wypadł Karol Nawrocki w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem? Czy da się tak łatwo przetransferować głosy? Na kogo zagłosuje Krzysztof Bosak? Co dalej z relacjami z Kijowem i polskim wsparciem dla Ukrainy? Czy Konfederacja szykuje się do współrządzenia z PiS? Między innymi te pytania usłyszy w piątkowy poranek Krzysztof Bosak.

