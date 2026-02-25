W tym tygodniu na stacjach paliw najbardziej zdrożała benzyna 95-oktanowa - aż o 7 groszy do 5,74 zł/l. Z kolei olej napędowy po 2-groszowej podwyżce kosztuje średnio 5,99 zł/l - wynika z analizy portalu e-petrol.pl. Jak podkreślili eksperci, w ostatnich dniach lutego koszty tankowania wzrosły. Sprawdź, gdzie w Polsce paliwa są najtańsze.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ceny paliw w górę

"Szczególnie mocno wzrost cen odczuwają kierowcy tankujący 95-oktanową benzynę E10, która w tym tygodniu zanotowała solidną podwyżkę i jest najdroższa od grudnia 2025 roku" - zauważyli analitycy.

Jak poinformował e-petrol.pl, średnia ogólnopolska cena popularnej "95-tki" od poprzedniej środy zwiększyła się o 7 groszy. Litr tego paliwa kosztuje aktualnie 5,74 zł.

Z danych portalu wynika, że koszty tankowania wzrosły także dla kierowców pojazdów z silnikiem diesla. Cena oleju napędowego utrzymała się jednak poniżej poziomu 6 zł/l. "Paliwo to po 2-groszowej podwyżce kosztuje średnio 5,99 zł/l" - poinformowano.

Autogaz również podrożał - litr kosztuje o 3 gr więcej niż przed tygodniem. Obecnie jego średnia cena to 2,77 zł/l.

Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

Z analizy epetrol.pl wynika, że najdroższe paliwa są obecnie na Mazowszu. Tam najwięcej kosztuje benzyna E10 i olej napędowy. Ich średnie ceny to odpowiednio 5,94 zł/l i 6,17 zł/l.

Znacznie tańsza benzyna jest na Śląsku - jej średnia cena wynosi tam aktualnie 5,60 zł/l. Z kolei olej napędowy najtańszy jest w woj. lubuskim, ze średnią ceną 5,84 zł/l.

"Dla autogazu rozpiętość cen sięga od 2,70 zł/l na Śląsku do 2,84 zł/l w woj. kujawsko-pomorskim" - podali analitycy.