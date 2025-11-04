Paulina Hennig-Kloska w Porannej rozmowie w RMF FM odniosła się do kwestii zakazu używania fajerwerków. Przedstawicielka Polski 2050 oceniła, że "samorządy powinny móc decydować, czy wprowadzić zakaz". Minister klimatu i środowiska odniosła się również do planowanych zmian w opłatach za plastikowe opakowania na żywność. "Prawo, które będzie redukować marchewkę w folii - producent będzie musiał za nią zapłacić" - stwierdziła. Pieniądze pobierane z takiej potencjalnej opłaty miałyby częściowo trafić do samorządów i wesprzeć finansowo lokalną gospodarkę odpadami.

Wideo youtube

Wkrótce pojawi się pełne omówienie rozmowy.

Paulina Hennig-Kloska / Marcin Suchmiel / RMF FM

Poranna rozmowa w RMF FM

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.