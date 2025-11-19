Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ubiega się o posadę zastępcy premiera Donalda Tuska. W umowie koalicyjnej nie ma zapisów, które gwarantowałyby Polsce 2050 funkcję wicepremiera. Pawła Śliza, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM, zapytamy m.in. o to, czy po oddaniu marszałka Sejmu Nowej Lewicy, partia Szymona Hołowni zostanie z niczym.

/ Jakub Rutka / RMF FM

Sejmowa komisja regulaminowa pozytywnie zaopiniowała Marka Siwca na stanowisko szefa Kancelarii Sejmu. W przeszłości polityk był ministrem w kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i szefem BBN. Pawła Śliza zapytamy, czy jest to osoba odpowiednia na to stanowisko?

Prezydent Karol Nawrocki chce, by sędziów do KRS wybierał Sejm, a nie środowisko sędziowskie i w związku z tym zapowiada nową ustawę. Wcześniej ze swoją inicjatywą wyszedł minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Czy jest szansa na porozumienie w tej sprawie?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.