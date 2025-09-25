Czy premier Donald Tusk stracił zaufanie do minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz? Czy Szymon Hołownia zrezygnuje z fotelu marszałka Sejmu? Czy Polska 2050 poprze kandydaturę Włodzimierza Czarzastego na to stanowisko? Do jakich zmian personalnych dojdzie na Radzie Krajowej partii? Na te i inne pytania odpowie Paweł Śliz, poseł i przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Paweł Śliz / Wojciech Olkusnik / East News

Jak Polska 2050 chce przekonać Polskie Stronnictwo Ludowe do zagłosowania za projektem ustawy o obowiązkowych, okresowych badaniach posiadaczy broni? Dlaczego chce zlikwidować nieodpłatne przekazywanie ziemi Kościołowi? Czy posłowie partii poprą projekt autorstwa PSL w sprawie zniesienia dwukadencyjności prezydentów, burmistrzów i wójtów? Czy koalicja ma wspólne zdanie w sprawie obsadzania wakatów w Trybunale Konstytucyjnym? Te pytania padną w Porannej rozmowie w RMF FM.

Pawła Śliza zapytamy też o to, dlaczego Polska 2050 chce badać parlamentarzystów alkomatem i dlaczego w Sejmie można kupić alkohol.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube .

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i Radia RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które prowadzący zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.

Jeśli nie wyświetla Wam się formatka, znajdziecie ją pod tym adresem: >>>TUTAJ<<<.