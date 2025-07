Czy Prawo i Sprawiedliwość buduje bliższe relacje z Polską 2050 Szymona Hołowni, a może szuka koalicjantów wśród innych partii, w tym Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna? Czy zdania w PiS są w tej sprawie podzielone, czy raczej jest więcej głosów krytycznych? Czy Sejm przetrwa w obecnym kształcie, a może PiS szykuje się na przedterminowe wybory? Czy wznowienie kontroli na granicach uspokaja największą partię opozycyjną? Między innymi o to zapytamy wiceprezesa PiS Mariusza Błaszczaka, który będzie gościem Porannej rozmowy w RMF FM.

Z Mariuszem Błaszczakiem porozmawiamy też o lekcjach religii w szkołach, współpracy rządu z prezydentem i decyzjach kadrowych prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Zapytamy również o to, czy szykowane jest jakieś wyjątkowe pożegnanie prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie także o tym, czy politycy PiS wierzą w wakacyjne sondaże.

Mariusz Błaszczak / Marcin Suchmiel / RMF FM

