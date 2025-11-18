Premier Donald Tusk poinformował, że udało się ustalić tożsamość dwóch obywateli Ukrainy odpowiedzialnych za próby doprowadzenia do katastrofy w ruchu kolejowym w miejscowości Mika i w okolicy Puław. W Porannej rozmowie w RMF FM zapytamy Zbigniewa Boguckiego, szefa Kancelarii Prezydenta RP, czy Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany w tej sprawie przez służby?

Zbigniew Bogucki / Jakub Rutka / RMF FM

Sejm wybrał na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prawicowi politycy zarzucają mu, że w szczycie prześladowań Solidarności wstąpił do PZPR. Czy prezydent będzie współpracować z nowym marszałkiem?

Czy prezydent Karol Nawrocki nie podpisze noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa? Jeżeli nie zdecyduje się na jej podpisanie, to nową KRS, już w maju 2026 r., będzie musiał powołać Sejm, w którym większość ma obecna koalicja rządząca.

