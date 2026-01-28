Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie z powiatu ostrzeszowskiego (woj. wielkopolskie), który udawał lekarza i sfałszował dokumentację medyczną 150 pacjentów. Do sądu w Ostrowie Wielkopolskim trafił akt oskarżenia w tej sprawie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Prokuratura informuje, że 48-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego odpowie za bezprawne używanie danych osobowych jednej z lekarek i fałszowanie dokumentacji medycznej. Mężczyzna przyznał się winy.

48-latek wynajął gabinet w jednej z ostrowskich przychodni, gdzie świadczył usługi wykonywania badań EEG. Pobierał od pacjentów od 150 do 800 zł.

Prokuratura ustaliła, że mężczyzna sfałszował dokumentację medyczną 150 pacjentów.

Pokrzywdzoną w tej sprawie jest neurolog dziecięca i pediatra z Warszawy. W marcu 2025 r. na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych lekarka poinformowała pacjentów, że w jednej z poradni specjalistycznych w Ostrowie Wlkp. używano jej danych do autoryzowania badań EEG, których nie opisywała.