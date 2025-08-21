Gościem Porannej rozmowy w RMF FM w piątek będzie Karol Rabenda. Ministra w Kancelarii Prezydenta RP zapytamy m. in. o to co dalej z ustawą wiatrakową. Czy będą kolejne weta prezydenckie? Zapraszamy do zadawania pytań!

Karol Rabenda / Wojciech Olkusnik/ / East News

Naszego goście zapytamy również, jak wyglądał przepływ informacji między MON-em a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego po wybuchu drona. Co będzie dokładnie omawiane na zapowiedzianej w środę Radzie Gabinetowej?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

