Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Maciej Lasek - wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapytamy go m.in. o to, czy rząd zdąży z budową CPK do 2032 roku. Jaka jest przyszłość Lotniska Chopina w Warszawie? Czy istnienie portu lotniczego w Radomiu ma uzasadnienie ekonomiczne, jeśli przynosi milionowe straty? To kolejne z pytań, które padną w programie.