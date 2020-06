"Senat może wstrzymać wszystko o miesiąc, w związku z czym załatwienie czegokolwiek w 2 tygodnie z obecnym rządem jest niewykonalne" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, pytany o opinię podróżnika i dziennikarza Wojciecha Cejrowskiego, zdaniem którego Konfederacja powinna wynegocjować z Prawem i Sprawiedliwością załatwienie jakiejś ważnej dla siebie sprawy w zamian za poparcie Andrzeja Dudy w II turze wyborów prezydenckich. "Wiara na słowa temu rządowi to czysta naiwność" - ocenił.

To smutny wybór. Uważam, że Polska zasługuje na coś zdecydowanie więcej niż pozorny konkurs piękności pomiędzy ludźmi, których wizerunki są wykalkulowane sondażowo - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, odnosząc się do II tury wyborów prezydenckich, w której zmierzą się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. To wybór pomiędzy jawnym wrogiem a fałszywym przyjacielem. Nie wiadomo, co gorsze - podkreślił.

Nie współpracujemy polityczne od 12-13 lat. On w ostatnich latach wyrażał sympatię do nieistniejącego konserwatywnego skrzydła w Platformie Obywatelskiej - stwierdził były szef Młodzieży Wszechpolskiej Krzysztof Bosak, pytany o byłego lidera Ligi Polskich Rodzin Romana Giertycha, który był widziany na wieczorze wyborczym Szymona Hołowni. On kilkanaście lat temu zmienił poglądy z antyestablishmentowych na pro- i z antyunijnych na pro- - tłumaczył.

Nasz wynik potwierdził, że idziemy do przodu. 11 posłów Konfederacji to jest 11 osobowości, które moim zdaniem więcej ważą pod kątem debaty publicznej niż 150 posłów jakiejś innej partii - ocenił w RMF FM Krzysztof Bosak. Za 3 lata, po wyborach parlamentarnych, będzie nas nie 11, a kilkudziesięciu lub stu kilkudziesięciu. To jest perspektywa, która daje energię do pracy w opozycji merytorycznej przez najbliższe 3 lata - przekonywał gość Roberta Mazurka.