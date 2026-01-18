Nie żyje Sławomir Sadowski, były wicewojewoda warmińsko-mazurski, senator dwóch kadencji, nauczyciel i samorządowiec związany z Elblągiem. Zmarł w wieku 77 lat po ciężkiej chorobie. O jego śmierci poinformował poseł Andrzej Śliwka.

  • Sławomir Sadowski zmarł w wieku 77 lat po ciężkiej chorobie.
  • Był nauczycielem, samorządowcem, senatorem RP i wicewojewodą warmińsko-mazurskim.
W wieku 77 lat zmarł Sławomir Sadowski, były wicewojewoda warmińsko-mazurski i senator dwóch kadencji. Informację o śmierci przekazał poseł Andrzej Śliwka, podkreślając, że Sadowski był osobą niezwykle zaangażowaną społecznie, lojalną i uczciwą. Przez lata swojej działalności Sadowski uczestniczył w setkach akcji charytatywnych, zawsze stawiając dobro innych ponad własne.

Kariera zawodowa i działalność społeczna

Sławomir Sadowski urodził się 19 grudnia 1948 roku w Pasłęku. Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, po czym rozpoczął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. W latach 1994-2000 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu, organizując spotkania historyczne dla młodzieży. 

Był także aktywny w lokalnych mediach - współredagował "Gazetę Pasłęcką" oraz kierował innymi lokalnymi gazetami jako redaktor naczelny.

Działalność polityczna i samorządowa

W latach 1998-2002 Sadowski był radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego sejmiku, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji, członka Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Komisji Heraldycznej. 

W latach 2005-2011 zasiadał w Senacie RP, a w 2014 roku ponownie został wybrany radnym województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2015 do 2023 roku pełnił funkcję wicewojewody warmińsko-mazurskiego.