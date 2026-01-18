Nie żyje Sławomir Sadowski, były wicewojewoda warmińsko-mazurski, senator dwóch kadencji, nauczyciel i samorządowiec związany z Elblągiem. Zmarł w wieku 77 lat po ciężkiej chorobie. O jego śmierci poinformował poseł Andrzej Śliwka.
W wieku 77 lat zmarł Sławomir Sadowski, były wicewojewoda warmińsko-mazurski i senator dwóch kadencji. Informację o śmierci przekazał poseł Andrzej Śliwka, podkreślając, że Sadowski był osobą niezwykle zaangażowaną społecznie, lojalną i uczciwą. Przez lata swojej działalności Sadowski uczestniczył w setkach akcji charytatywnych, zawsze stawiając dobro innych ponad własne.