Kariera zawodowa i działalność społeczna

Sławomir Sadowski urodził się 19 grudnia 1948 roku w Pasłęku. Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Gdańskiego, po czym rozpoczął pracę jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu. W latach 1994-2000 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Elblągu, organizując spotkania historyczne dla młodzieży.

Był także aktywny w lokalnych mediach - współredagował "Gazetę Pasłęcką" oraz kierował innymi lokalnymi gazetami jako redaktor naczelny.

Działalność polityczna i samorządowa

W latach 1998-2002 Sadowski był radnym Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie pełnił funkcje wiceprzewodniczącego sejmiku, wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Edukacji, członka Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Komisji Heraldycznej.

W latach 2005-2011 zasiadał w Senacie RP, a w 2014 roku ponownie został wybrany radnym województwa warmińsko-mazurskiego. Od 2015 do 2023 roku pełnił funkcję wicewojewody warmińsko-mazurskiego.