Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka będzie w poniedziałek gościem Tomasza Terlikowskiego w Porannej rozmowie w RMF FM. Zapraszamy do zadawania pytań! Porozmawiamy m.in. o roku obowiązywania przepisów ws. prac domowych w szkołach. Zapytamy także o podwyżki dla nauczycieli.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka / Marcin Suchmiel / RMF24

Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązują przepisy ograniczające zadawanie prac domowych w podstawówkach. Z minister edukacji narodowej Barbarą Nowacką porozmawiamy o efektach zmian w przepisach oraz planach na przyszłość. Zapytamy także o podwyżki dla nauczycieli.

W rozmowie nie zabraknie polityki, w tym pytań o kampanię wyborczą kandydata KO na prezydenta - Rafała Trzaskowskiego oraz sprawę likwidacji Funduszu Kościelnego.

